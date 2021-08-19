За сутки случаи коронавируса выявили в 15 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 170 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 90 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 14,

Гурьевский городской округ - 15,

Светловский городской округ – 9,

Светлогорский городской округ – 5,

Зеленоградский городской округ – 5,

Славский городской округ –11,

Советский городской округ - 2,

Черняховский городской округ – 12,

Ладушкинский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 2.