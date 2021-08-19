За сутки случаи коронавируса выявили в 15 городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 170 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 90 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 14,
Гурьевский городской округ - 15,
Светловский городской округ – 9,
Светлогорский городской округ – 5,
Зеленоградский городской округ – 5,
Славский городской округ –11,
Советский городской округ - 2,
Черняховский городской округ – 12,
Ладушкинский городской округ – 1,
Янтарный городской округ – 2.