За сутки в лесах Калининградской области заблудились 6 человек

С начала августа в калининградском Центре обработки вызовов системы-112 приняли 19 вызовов о заблудившихся в лесу людях. 6 инцидентов произошло только за последние сутки.

- 18 августа около 12 часов дня в обратился мужчина и сообщил о том, что он заблудился в лесу и ему требуется помощь, - рассказали в пресс-службе системы-112. - Мужчина рассказал, что заходил в лес со стороны поселка Славяновка Багратионовского района. Позже ему удалось самостоятельно выйти из леса до приезда экстренных оперативных служб.

Подобный случай в тот же день произошел в одном из лесов Черняховского района - грибника нашел и вывел лесничий.

19 августа в 7.30 утра в Багратионовском районе у поселка Корнево заблудился 70-летний пенсионер. После нескольких часов блужданий по лесу он позвонил на номер 112 и вскоре сумел самостоятельно выйти к своей машине.