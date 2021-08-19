6 медиков, 9 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 170 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 119 случаев ОРВИ, 11 пневмоний и 40 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 29 пенсионеров;
- 6 медицинских работников;
- 4 работника образования;
- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работников промышленных предприятий;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- работник с/х предприятия;
- 5 сотрудников банков;
- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника охранного предприятия;
- сотрудник санатория;
- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- неорганизованный ребенок до 6 лет;
- 2 воспитанника д/с;
- 9 школьников;
- 5 студентов (АОУ «Институт управления», БФУ, колледж сервиса и туризма, РАНХиГС, Балтийский информационный техникум);
- 45 неработающих.