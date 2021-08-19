6 медиков, 9 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 170 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 119 случаев ОРВИ, 11 пневмоний и 40 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 29 пенсионеров;

- 6 медицинских работников;

- 4 работника образования;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работников промышленных предприятий;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- работник с/х предприятия;

- 5 сотрудников банков;

- сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника охранного предприятия;

- сотрудник санатория;

- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- неорганизованный ребенок до 6 лет;

- 2 воспитанника д/с;

- 9 школьников;

- 5 студентов (АОУ «Институт управления», БФУ, колледж сервиса и туризма, РАНХиГС, Балтийский информационный техникум);

- 45 неработающих.