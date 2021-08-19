Мэрия установит около Центрального парка торговые павильоны для сезонной торговли

. Фото: мэрия Калининграда

Администрация Калининграда планирует установить торговые павильоны для сезонной торговли около Центрального парка. Об этом сообщается на странице горадминистрации в Фейсбуке.

Павильоны будут установлены между цветочным павильоном и «Спутником», подрядчика власти надеются выбрать в конце августа.

Воспользоваться торговыми рядами смогут бесплатно все желающие: например, для продажи урожая со своего участка.

«Ну а чтобы потом места в нем не занимали люди, занимающиеся банальной перепродажей, наш комитет муниципального контроля будет проводить в том районе регулярные рейды и выписывать протоколы», - заявили в горадминистрации.