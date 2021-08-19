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Общество19 августа 2021 15:19

Под Калининградом пьяная женщина напала с ножом на сельчанина

Теперь злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Гурьевском районе задержана местная жительница за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в полицию поступило сообщение из местной больницы, что к ним доставлен 55-летний житель одного из посёлков с ножевым ранением.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали ранее судимую за кражи 34-летнюю женщину. Она пояснила, что нанесла удар ножом в область грудной клетки мужчине в ходе ссоры, возникшей при совместном распитии спиртных напитков. Свидетели данного инцидента вызвали скорую помощь пострадавшему.

Теперь злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.