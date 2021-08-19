Роспотребнадзор призвал калининградцев привиться от гриппа

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Вакцинированным против коронавируса можно и нужно делать прививку от гриппа. Об этом сообщила глава калининградского Роспотребнадзора Елена Бабура в ходе горячей линии.

«В прошлом году доминировал коронавирус, и гриппа как такового не было. В этом году ситуация может поменяться, поэтому защититься от гриппа в предэпидемический период необходимо», - сказала Елена Бабура.

Она добавила, что, как только вакцины от гриппа начнут поступать в Калининградскую область, будет организована вакцинация, о начале которой управление Роспотребнадзора обязательно сообщит.