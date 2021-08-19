Министр: Все школы в Калининградской области 1 сентября откроются для очного посещения

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1 сентября школы в Калининградской области откроются для очного посещения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Первого сентября наши ребята придут в школы и сядут за парты, чтобы учиться очно, - рассказала министр образования области Светлана Трусенева. - Будут открыты для посещения детские сады и учреждения дополнительного образования. К началу учебного года работники образовательных организаций пройдут вакцинацию, будут проведены генеральные уборки помещений. Учреждения обеспечены дезинфицирующими средствами, термометрами. Занятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора».

В этом году школы региона готовы принять больше 121 тысячи детей, что на 3,5 тысячи человек больше, чем в прошлом учебном году. В первый класс пойдут свыше 14 тысяч школьников.

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в этом году пройдут на открытом воздухе для учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов, для остальных учеников будут проведены классные часы.