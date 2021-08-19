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Здоровье19 августа 2021 18:03

В Роспотребнадзоре сообщили, сколько привитых калининградцев заболели ковидом

Елена Бабура озвучила цифры во время горячей линии
Николай Литвинов
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 августа в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области состоялась горячая линия, во время которой с жителями региона общалась главный санитарный врач региона Елена Бабура.

Отвечая на один из вопросов, руководитель ведомства сообщила последние данные о заболеваемости ковидом среди привитых калининградцев.

- Из 223 тысяч жителей области, прошедших полный курс вакцинации, заболели менее 0,5%, - рассказала Бабура. - Эпидемическая ситуация продолжается. Сегодня, в условиях распространения дельта-штамма, когда заражающая доза меньше, симптоматика проявляется быстрее, в стационаре находятся именно непривитые молодые люди от 20 до 50 лет, в том числе с тяжелыми формами на аппаратах ИВЛ. Специфического лечения от коронавирусной инфекции на сегодняшний день не существует. Поэтому вся надежда на вакцинацию.