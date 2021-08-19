Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 18:23

В Калининграде прохожие обнаружили труп пенсионера недалеко от медцентра

Личность погибшего установлена
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)

Тело мужчины недалеко от медицинского центра на улице Зои Космодемьянской обнаружили в среду вечером. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Личность погибшего установлена - это 68-летний житель Калининграда. Как сообщает klops.ru, у пенсионера были хронические заболевания, в том числе почек. Вчера мужчина проходил процедуру гемодиализа, но по какой-то причине не завершил ее, вышел на улицу и упал замертво.

В региональном СКР устанавливают все обстоятельства и причину смерти калининградца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.