В Калининграде прохожие обнаружили труп пенсионера недалеко от медцентра

Тело мужчины недалеко от медицинского центра на улице Зои Космодемьянской обнаружили в среду вечером. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Личность погибшего установлена - это 68-летний житель Калининграда. Как сообщает klops.ru, у пенсионера были хронические заболевания, в том числе почек. Вчера мужчина проходил процедуру гемодиализа, но по какой-то причине не завершил ее, вышел на улицу и упал замертво.

В региональном СКР устанавливают все обстоятельства и причину смерти калининградца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.