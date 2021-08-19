Суд оставил дом Мюллера-Шталя в Советске в собственности Калининградской области

. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградский областной суд поставил точку в спорах вокруг исторического здания на улице Ломоносова в Советске, известного как дом, в котором родился актер Армин Мюллер-Шталь. По поручению губернатора Антона Алиханова служба госохраны объектов культурного наследия инициировала изъятие объекта культурного наследия у прежнего владельца, который не обеспечил за ним надлежащий уход.

Предприниматель попытался оспорить решение Советского суда о передаче здания в собственность региона и подал апелляцию, но Калининградский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.

Яблоком раздора является четырехэтажное здание с башенкой и многочисленными декоративными украшениями на фасаде, построенное в Тильзите в начале ХХ века. 17 декабря 1930 года в этом доме в семье банковского служащего родился будущий киноактер, номинант на премию «Оскар» Армин Мюллер-Шталь.