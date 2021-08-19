В Калининграде собирают деньги на сверхмощные слуховые аппараты для 8-летнего школьника

Денис Несветаев. Фото: Фонд "Берег надежды"

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» объявляет сбор средств в помощь 8-летнему Денису Несветаеву из Калининграда.

- У Дениса непростая судьба. Он родился очень маленьким раньше срока, весил всего 960 граммов. Малыша выхаживали три месяца в реанимации. Трудный старт не обошелся без последствий - у мальчика гидроцефалия (установлены шунты), проблемы со зрением и слухом, - рассказывают в фонде.

Сейчас мальчик ходит во второй класс школы для слабослышащих детей, учится читать и различать буквы. Старые слуховые аппараты уже пришли в негодность. Денис практически ничего не слышит. Для дальнейшего развития ему необходимы сверхмощные программируемые слуховые аппараты, которые стоят 136 800 рублей.

Денис - из многодетной семьи. У его мамы шестеро детей. Младшим - 12, 8, 6 и 3 годика. Старшая дочка учится в вузе, 20-летний сын помогает ухаживать за лежачим братом - у шестилетнего Филиппа постоянные приступы эпилепсии.

Для семьи стоимость хороших слуховых аппаратов неподъемная.

Сбор проводится здесь.