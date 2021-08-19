В Озерском районе полицейские изъяли 77 кустов конопли высотой более 2,5 метра

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Коноплю обнаружили на территории частного дома в одном из поселков. Полицейские обнаружили 77 кустов конопли. Самые крупные растения превышали 2,5 метра в высоту. Кусты были изъяты.

- Установлено, что культивированием занимался безработный мужчина 45 лет, ранее уже судимый за использование поддельных документов и кражу. Коноплю он выращивал на протяжении четырех месяцев. Плантацию организовал на садовом участке возле своего дома, спрятав ее за хозпостройками, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Максимальное наказание за подобное преступление – лишение свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.