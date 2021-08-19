В Калининграде простились со скульптором, автором памятников Маринеско и герцогу Альбрехту

. Фото: семейный архив.

Прощание с известным калининградским скульптором Федором Морозом состоялось 19 августа на мемориальном кладбище в поселке Медведевка.

Среди значимых произведений мастера, исполненных для Калининграда – памятники Петру I, подводнику Маринеско, герцогу Альбрехту, рельефы Триумфальной колонны на площади Победы, мемориальные доски поэту Бродскому, поэту Симкину и др.

Федор Мороз также принимал участие в реконструкции утраченных произведений скульптуры: для интерьеров Кафедрального собора были выполнены купельная чаша, надгробия герцога Альбрехта и его супруги Доротеи; вместе с молодыми скульпторами – участниками симпозиума «Легкий дым юности», организованном Домом-музеем Германа Брахерта, работал в качестве форматора над версией утраченной скульптуры Брахерта «Танцующая девочка» (1927).

Федор Алексеевич Мороз скончался 13 августа после продолжительной болезни.