Калининградская область получила дополнительные средства на модельные библиотеки

Сегодня к открытию готовятся модельные библиотеки в Черняховске, Зеленоградске и Светлогорске. Модернизация учреждений проходит в рамках национального проекта «Культура». В этом году из федерального бюджета выделено в общей сложности 35 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба областного правительства, до конца года будут сделаны еще две модельные библиотеки - в Знаменске и в библиотеке имени Чехова в Калининграде.

- Модельная библиотека - это не только центр книговыдачи, но и место интеллектуального отдыха, - отметил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. - Калининградская область успешно реализует задачи по их модернизации, поэтому Министерство культуры Российской Федерации дополнительно выделило нам еще 15 миллионов рублей на модельные библиотеки. В этом году у нас откроется пять современных учреждений - новых интеллектуальных центров.