Работники «Калининград-ГорТранса» снова обратились к Путину

Коллектив муниципального казенного предприятия «Калининград-ГорТранс» написал еще одно письмо президенту России Владимиру Путину. Как сообщает РБК-Калининград, подписи под обращением поставили 280 человек.

Работники предприятия выступили в защиту своего бывшего руководителя Дениса Барышева, покинувшего пост 12 августа.

«За время его руководства рабочим были повышены разряды, водителям трамваев, автобусов, троллейбусов, машин дали возможность повысить классность, прекратились многочисленные лишения премий водителей и кондукторов», - говорится в письме.

Коллектив «Калининград-ГорТранса» просит Владимира Путина проверить изложенные в письме факты, чтобы предотвратить «дальнейшее уничтожение предприятия». По мнению авторов письма, в последние три года экономическое положение предприятия ухудшается, а из-за низкой заработной платы наблюдается высокая текучесть кадров.

Письмо калининградцев зарегистрировано в администрации главы государства 16 августа.