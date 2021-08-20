В Калининграде перекрыли стоки нечистот в Литовский ручей

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде сотрудники «Гидротехника» затампонировали незаконный выпуск бытовой канализации в ручей Литовский. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее специалисты обследовали весь водоем и в районе дома № 5 по Литовскому валу зафиксировали трубу, по которой в воду стекали нечистоты. Из-за этого в ручье погибла рыба.

В мэрии отметили, что еще месяц назад минприроды уже принимало меры административного воздействия в отношении нарушителя, но, видимо, они мало на него подействовали, и он продолжил сливать хозяйственно-бытовую канализацию в ручей.

«Поэтому был составлен повторный протокол, а в качестве демонстрации серьезности намерений должностных лиц прекратить травить природу в трубу были забиты деревянные пробки и зафиксированы монтажной пеной», - заявили в мэрии Калининграда.