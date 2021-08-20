В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 20 августа нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 20 августа, отключено электричество в домах на 23 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 13.00 до 18.00 электричество отключено на:

ул. Гражданская, 6-8, 12-18, 22-32,

ул. Пионерская, 1-7 (и городская женская консультация), 9 (школа № 24),

ул. Томская, 2-8, 4-8 (ЦТП), 19, 22,

ул. Угловая, 1-17, 2-10,

ул. Фрунзе, 50, 59-67, 71-75, 75 (ВНС).

С 09.00 до 18.00 света не будет на:

ул. А. Невского, 24-30, 78, 80-86,

ул. Марш. Борзова, 93а-в, 95 (д/с № 122 и модуль ГВС), 97-99, 103, 103аб, 105а,

Каштановая аллея, 145а,147 (школа № 50), 151-155 (и модуль ГВС), 157,

ул. Олимпийская, 10-16, 20-24,

ул. Вагоностроительная, 21-39, 41-47 (и котельная),

ул. Грекова, 3-5,

ул. Серж. Колоскова, 3-11,

пр-т Мира, 6-8, 33-39,

пер. Свободный, 6-6а,

пер. Театральный, 1-1а, 3,

ул. Автомобильная, 2-16,

ул. Альпийская, 21-31,

ул. Батальная, 8-18а, 8-8б (ВНС), 9, 11 (школа № 29), 19, 22-36, 26 (котельная), 72-74,

ул. Ген. Толстикова, 15/1,

пер. Альпийский 2-й, 3-11,

ул. Интернациональная, 27-31, 53-57,

ул. У. Громовой, 15-37,

б-р Шевцовой, 3, 5, 9-11, 10-20.

Холодное водоснабжение приостановлено:

С 10.00 до 15.00 –

ул. Ст. лейт. Сибирякова, 58, 60,

ул. Нарвская, 64.