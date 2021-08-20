Калининградка отказалась возвращать подруге взятые в долг более миллиона рублей

К одной из жительниц Калининграда обратилась ее подруга, которая пожаловалась на трудную жизненную ситуацию. К тому же у бизнесвумен (жалобщица является индивидуальным предпринимателем) якобы дала трещину семейная жизнь. Помочь горю могла разве что некоторая сумма денег, которые подруга и попросила ей одолжить. Тронутая чужим горем горожанка отказать не смогла и 11 ноября 2018 года перевела со своей кредитки на указанный счет первый транш. Первый – поскольку в дальнейшем подобное повторялось еще не раз, пока к 9 августа 2019 года сумма беспроцентного кредита не достигла 1 миллиона 148 тысяч рублей.

Тут уже кредитор забеспокоилась и намекнула подруге, что пора бы уже возвратить хотя бы часть долга. Однако та сделала вид, что не понимает, о чем вообще речь. После еще нескольких безуспешных попыток вернуть свои кровные и оставшейся без ответа официальной претензии калининградка решила действовать через суд. В ходе последовавшего разбирательства ответчица заявила, что теперь уже бывшая подруга перечисляла ей деньги добровольно и безвозмездно, что полностью исключает возможность их возврата. В ответ кредитор предоставила железное доказательство – аудиозаписи телефонных разговоров, где четко прослушивались обещания должницы все немедленно вернуть, как только она устроится на работу.

В итоге Центральный районный суд пришел к выводу, что ответчица неосновательно обогатилась за счет истицы. И взыскал в пользу последней пресловутые 1 148 000 рублей. Упорно не желавшая согласиться с неизбежным дама обжаловала это решение в Калининградском облсуде, однако без успеха. Конечно, есть еще и Верховный суд, но, по-видимому, возвращать должок все-таки придется.

Если жить – как королева, в долг набрать – так миллион.