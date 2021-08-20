В Калининграде продавец каминов присвоила 2 млн рублей

В Калининграде будут судить директора компании, которую обвиняют в присвоении 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

48-летняя директор заключала с горожанами договоры на продажу каминов, получала за них деньги, но товар им так и не поставляла. Покупателям она рассказывала о проблемах с поставщиками.

Не дождавшись каминов, потерпевшие обратились в полицию. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что от действий руководителя коммерческой организации пострадали 10 жителей Калининградской области.

В настоящее время дело расследовано и передано в суд.