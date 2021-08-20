В Краснознаменском районе заблудившаяся женщина ночь провела в лесу

В четверг, 19 августа, в Центр обработки вызовов системы-112 обратилась женщина и сообщила о том, что она заблудилась в лесу. Инцидент произошел в Краснознаменском районе возле поселка Полтавское.

«Женщина рассказала, что они с мужем пошли в лес и разминулись, уже в течение трех часов она ходит по лесу и не может сориентироваться. Спустя час в службу-112 обратился муж потерявшейся и рассказал о том, что ему удалось выйти из леса, сейчас он находится рядом с автомобилем и беспокоится о том, что не может найти жену», - рассказали в службе.

На поиски пропавшей женщины были назначены все оперативные службы, а также к поискам подключились родственники пропавшей. Утром 20 августа родственники сообщили о том, что нашли потерявшуюся женщину около проезжей части, с ней все хорошо, помощь не требуется.

Аналогичные случаи произошли в Багратионовском, Гвардейском и Гурьевском районах. Всем заблудившимся удалось самостоятельно выйти из леса.