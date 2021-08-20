В Светлогорске задержали троих жителей Кургана, устроивших дебош в гостинице

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Светлогорске в гостинице сотрудники Росгвардии задержали троих дебоширов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Лесной. Трое мужчин, вернувшись ночью в гостиницу, не смогли вспомнить, у кого из них ключ от номера. На почве разногласий между ними возник конфликт, переросший в перепалку с криками и нецензурной бранью, что вызвало недовольство остальных постояльцев.

Прибывший на место наряд группы задержания пресек намерения одного из дебоширов развязать драку с постояльцем гостиницы, который вышел из номера и сделал шумной ночной компании замечание.

В результате трое жителей Кургана были доставлены в отдел полиции для составления административных протоколов.