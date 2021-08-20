5 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 116 случаев ОРВИ, 31 случай пневмонии и 28 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 39 пенсионеров;
- 5 медицинских работников;
- 6 работников образования;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 11 работников промышленных предприятий;
- 11 работников транспортных предприятий, водителей;
- 2 работника предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника банков;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- сотрудник предприятия сферы услуг;
- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- неорганизованный ребенок до 6 лет;
- 4 воспитанника д/с;
- 5 школьников;
- 4 студента (колледж предпринимательства, БФУ, Балтийский судостроительный техникум, МФЮА);
- 43 неработающих.