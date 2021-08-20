5 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 116 случаев ОРВИ, 31 случай пневмонии и 28 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 39 пенсионеров;

- 5 медицинских работников;

- 6 работников образования;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 11 работников промышленных предприятий;

- 11 работников транспортных предприятий, водителей;

- 2 работника предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника банков;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- сотрудник предприятия сферы услуг;

- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- неорганизованный ребенок до 6 лет;

- 4 воспитанника д/с;

- 5 школьников;

- 4 студента (колледж предпринимательства, БФУ, Балтийский судостроительный техникум, МФЮА);

- 43 неработающих.