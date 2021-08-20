Более 200 студентов дистанционно сдали экзамены с помощью биопрокторинга - нового сервиса «Ростелекома»

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«Ростелеком» подводит итоги тестирования биопрокторинга — новой цифровой технологии для дистанционной сдачи экзаменов. Она включает в себя юридически значимую идентификацию личности студента с использованием Единой биометрической системы и мониторинг нарушений в процессе сдачи экзамена с помощью технологии онлайн-прокторинга. Система отслеживает отвод взгляда от монитора, наличие посторонних голосов на записи, смену студентом рабочего окна и другие нарушения. Установка дополнительного программного обеспечения на домашний компьютер при этом не требуется.

В ходе летней сессии с помощью биопрокторинга зачеты и промежуточные экзамены по 12 дисциплинам дистанционно сдали более 200 студентов. Сервис протестировали учащиеся Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Российского технологического университета (МИРЭА), Национального исследовательского технологического университета (МИСиС), Российского университета дружбы народов (РУДН), Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), Государственного университета управления (ГУУ) и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

- Современные технологии позволили организовать процесс аттестации таким образом, что студенты смогли удаленно сдать экзамены и при этом их данные были защищены. Мы рассчитываем, что использование и масштабирование системы биометрии позволит расширить возможности высшего образования для студентов с ограниченными возможностями или проживающих на удаленных территориях, — сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

- Эксперимент завершился успешно. Мы получили большое число положительных откликов: представители вузов отмечают преимущество сервиса «Ростелекома» перед традиционным очным способом сдачи экзаменов и другими существующими дистанционными сервисами, — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. - Рассчитываем, что биопрокторинг позволит ускорить цифровую трансформацию образовательного процесса.

Технологическим партнером онлайн-прокторинга выступила компания Examus. В перспективе список систем для мониторинга нарушений может быть расширен.

Единая биометрическая система, оператором которой является «Ростелеком», была запущена в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 30 июня 2018 года. Она обеспечивает точность идентификации свыше 99,99% и успешно используется для подтверждения высокорисковых операций в дистанционном банковском обслуживании (открытие счета, вклада, получение кредита), а ее безопасность подтверждена сертификатами ФСБ и ФСТЭК России. Сдать данные в систему можно в любом из свыше 13,1 тыс. отделений 221 банка, расположенных в 95% городов России. Список офисов доступен на сайте bio.rt.ru.