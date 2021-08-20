Калининградский велосипедист выиграл первенство России

В Курске прошел национальный турнир по трем дисциплинам велоспорта-шоссе. Свыше 150 представителей 15 регионов нашей страны оспаривали медали в трех возрастных категориях чемпионата, первенства и всероссийских соревнований.

Одним из лучших в гонке среди юниоров не старше 18 лет стал кандидат в мастера спорта России Максим Орехов. Представитель калининградской комплексной спортивной школы олимпийского резерва и спортшколы олимпийского резерва Сестрорецка стал первым из 23 в критериуме.

По итогам гонки на 20 километров финишировали только 19 спортсменов. Максим заработал 24 очка, отличившись на шести двухкилометровых кругах из десяти. Ближайшие преследователи из Санкт-Петербурга и Москвы уступили ему 7 и 11 баллов соответственно.