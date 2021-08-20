Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+20.7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2021 17:43

Мэрия показала, как будет выглядеть въездной знак «Калининград» на улице Невского

Конструкцию решили просто обновить
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: мэрия Калининграда

В марте нынешнего года мэрия объявила открытый творческий конкурс на разработку концептуальных идей архитектурной формы знака, обозначающего въезд в Калининград. Жюри отметило несколько вариантов, но ни один из них не воплотят в жизнь.

- Конкурсной комиссией решено принять для дальнейшей проработки вариант реновации старого въездного знака. Его планируется разработать в привычной для этой трассы форме, но в новых материалах и с развитой архитектурной подсветкой, - сообщили в пресс-службе горадминистрации.