На Южном обходе Калининграда уснувший водитель устроил массовое ДТП

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Авария на Южном обходе Калининграда произошла сегодня около 15.00. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Ауди» под управлением заснувшего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом», «Фиатом» и «Тойотой».

- В результате ДТП пострадали три человека включая одного несовершеннолетнего. В настоящее время устанавливается возраст, тяжесть телесных повреждений и другие подробности происшествия, - сообщили в полиции.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что согласно пункта 2.7 Правил дорожного движения запрещено садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.