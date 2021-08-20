Где в Калининградской выявили зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в нашей области коронавирусом диагностировали еще у 175 человек. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, заразились жители 17 муниципалитетов.

География новых случаев выглядит так:

Калининград - 114

Гвардейский городской округ - 11

Светлогорский городской округ - 10

Багратионовский городской округ - 8

Озёрский городской округ - 5

Светловский городской округ - 5

Балтийский городской округ - 3

Славский городской округ - 3

Гурьевский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ - 2

Краснознаменский городской округ - 2

Неманский городской округ - 2

Пионерский городской округ - 2

Правдинский городской округ - 2

Черняховский городской округ - 2

Гусевский городской округ - 1

Янтарный городской округ - 1