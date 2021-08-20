Где в Калининградской выявили зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в нашей области коронавирусом диагностировали еще у 175 человек. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, заразились жители 17 муниципалитетов.
География новых случаев выглядит так:
Калининград - 114
Гвардейский городской округ - 11
Светлогорский городской округ - 10
Багратионовский городской округ - 8
Озёрский городской округ - 5
Светловский городской округ - 5
Балтийский городской округ - 3
Славский городской округ - 3
Гурьевский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ - 2
Краснознаменский городской округ - 2
Неманский городской округ - 2
Пионерский городской округ - 2
Правдинский городской округ - 2
Черняховский городской округ - 2
Гусевский городской округ - 1
Янтарный городской округ - 1