Погода на выходные в Калининграде: очень холодная ночь и сутки без дождя

. Фото: Александр Подгорчук

На предстоящих выходных калининградская погода попытается робко напомнить нам о том, что за окном все еще лето. По прогнозу Гидрометцентра России, и в субботу, и в воскресенье температура будет выше +20 градусов.

В субботу воздух прогреется до +21. В первой половине дня ожидается слабый дождь и практически до вечера порывистый западный ветер скоростью до 12 метров в секунду.

В ночь на воскресенье заметно похолодает. Столбик термометра окажется на отметке +10 градусов! Днем температура вырастет даже сильнее, чем накануне - синоптики обещают до +22. Дождя в последний день недели быть не должно. Ветер успокоится, атмосферное давление продолжит плавно расти и превысит норму на 2-3 миллиметра ртутного столба.