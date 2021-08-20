Бомбу на почте Советска не нашли

Сообщение о минировании почты в Советске оказалось ложным. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

По сведениям из неофициальных источников, вскоре после полудня 20 августа на почту позвонил неизвестный, который сообщил, что в здании заложена бомба. Персонал и посетителей учреждения немедленно эвакуировали, прилегающие улицы перекрыли для движения, а все помещения обследовали кинологи с собаками и саперы. В результате никаких взрывных устройств обнаружено не было. Сейчас почта функционирует в обычном режиме.