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Происшествия20 августа 2021 18:53

Бомбу на почте Советска не нашли

После телефонного звонка о заминировании здания его обследовали кинологи и саперы
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Сообщение о минировании почты в Советске оказалось ложным. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

По сведениям из неофициальных источников, вскоре после полудня 20 августа на почту позвонил неизвестный, который сообщил, что в здании заложена бомба. Персонал и посетителей учреждения немедленно эвакуировали, прилегающие улицы перекрыли для движения, а все помещения обследовали кинологи с собаками и саперы. В результате никаких взрывных устройств обнаружено не было. Сейчас почта функционирует в обычном режиме.