Минздрав опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на 21-27 августа

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Калининградской области опубликовали режим работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на 21-27 августа. Привиться первым и вторым компонентом вакцины можно будет по следующему расписанию:

- в торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2) - ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

- на площади Победы - 21-22 августа с 10 до 15 часов; 23-27 августа с 10 до 20 часов;

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) - 21 августа с 10 до 18 часов, 23-27 августа с 12 до 20 часов;

- на площадке перед ТЦ «Виктория» (пр. Победы, 137) - 23-27 августа с 10 до 20 часов. Здесь же проводится повторная вакцинация для тех, у кого прошел полугодичный срок с момента первой вакцинации.

График работы прививочного пункта на Южном вокзале необходимо уточнять непосредственно в этом кабинете.

Дальнейшее расписание работы всех мобильных центров будет публиковаться дополнительно.