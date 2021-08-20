Полиция разыскала 17 фиктивно прописанных иностранцев

В Гвардейском районе участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками управления по вопросам миграции пришли домой к 52-летнему местному жителю, который прописал у себя 7 иностранцев. Как предсказуемо выяснилось во время осмотра жилища, его хозяин и не собирался в реальности принимать постояльцев. В отличие от денежного вознаграждения от них. Всех фиктивно зарегистрированных разыскали, получив от них подтверждение, что по указанному адресу гастарбайтеры не проживают.

Ушлого гвардейца перещеголял калининградец из Московского района – этот деляга предоставил крышу 10 иностранным подданным. Само собой, в «резиновую» квартиру на улице Коммунистической никто из той десятки даже не наведывался. Кстати. гостеприимный горожанин ранее уже был судим за грабеж. А теперь, как и житель Гвардейска, проходит по статье 322.3 Уголовного Кодекса РФ в качестве обвиняемого. С перспективой уплатить штраф в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей либо лишиться свободы на срок до 3 лет.