За брендами не гоняться, носить желтый и серый

Предстоящей осенью модными цветами станут оттенки желтого и серого. Об этом историк моды Александр Васильев рассказал в эфире радио «Business FM Калининград».

Телеведущий программы «Модный приговор» уверен, что нужно подбирать одежду, подходящую каждому человеку по его природным цветам, отказавшись от погони за брендами. Тем более что сочетание нескольких брендовых компаний в повседневном виде считается дурным тоном.

Васильев также добавил, что красиво одеться можно в стиле известных брендов, при этом не используя вещи дорогих марок. По его мнению, достаточно развивать вкус и правильно сочетать вещи. Также специалист отметил, что последние годы в мире преобладает мода на унисекс: женщины стали одеваться в мужскую одежду, а мужчины все чаще используют одежду традиционно «женских» ярких и сочных цветов.