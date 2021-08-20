Уголовник из Калининграда лишил неграмотную пенсионерку квартиры

Сначала 50-летний житель Калининграда вошел в полное доверие к жительнице Гурьевского района, пообещав взять пенсионерку на пожизненное содержание. Затем под предлогом оформления соответствующей доверенности отвез 79-летнюю женщину в город Светлый. Но в местном МФЦ вместо указанного документа выправил совсем другой, а именно - доверенность на продажу принадлежавшей пенсионерке квартиры. Обмануть старушку было нетрудно, ибо та не умеет ни читать, не писать.

После этого злоумышленник доставил владелицу жилплощади в МФЦ Полесска и там окончательно оформил незаконную сделку. Полученную обманом квартиру преступник продал своей ничего не подозревавшей знакомой за 450 тысяч рублей.

После того как вся эта махинация вскрылась, в отношении калининградца (к слову, он уже был судим за самоуправство и вымогательство) было возбуждено очередное уголовное дело, на сей раз по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ - «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Ее санкции предусматривают для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.