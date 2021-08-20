Суд приговорил «черного старателя» к 280 часам обязательных работ

В окрестностях одного из поселков Зеленоградского района 44-летний житель района Гурьевского промышлял черным старательством. Проще говоря, со штыковой лопатой в руках добывал янтарь из недр земных. Тем самым подпадая под признаки преступления, описываемого в части 2 статьи 255 УК РФ, карающей за самовольную добычу «солнечного камня», да еще лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

Мужика и вправду уже ловили в яме, но тогда ему повезло отделаться штрафом в размере 200 тысяч рублей. На этот раз так легко выскочить не получилось. Зеленоградская районная прокуратура, поддержавшая обвинение в суде, сообщила, что нелегального янтарщика приговорили к 280 часам обязательных работ. Ну а вещественные доказательства вины осужденного в виде янтаря- сырца были обращены в доход государства.