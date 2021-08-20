В Калининграде открылся фестиваль короткометражного кино «Короче»

Актер Юрий Стоянов вышел на сцену с гитарой и исполнил несколько песен. Фото: Александр КАТЕРУША

В пятницу, 20 августа, в Калининграде стартовал фестиваль короткометражного кино «Короче» (18+). Церемония проходит в кинотеатре «Заря». Среди звездных гостей - актер Юрий Стоянов, который вышел на сцену с гитарой и сыграл пред началом официальной части.

После торжественной церемонии открытия в «Заре» состоялся эксклюзивный показ фильма «БУМЕРанг» Петра Буслова, создавшего киноклассику нулевых «Бумер» и «Бумер. Фильм второй». Режиссер представил картину лично.

Фестиваль будет проходить три дня - 20, 21 и 22 августа. Традиционно будут организованы бесплатные кинопоказы в Центральном парке. В этот раз они будут посвящены памяти режиссера Владимира Меньшова.

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