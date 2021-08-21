В прививочном пункте ДС "Янтарный" работают и волонтеры. Фото: Правительство Калининградской области

За месяц во Дворце спорта «Янтарный» от коронавируса привито около пяти тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Иммунизация первым и вторым компонентами вакцины осуществляется по живой очереди без предварительной записи, - рассказали подробности. - Введение препаратов проводят дежурные бригады всех амбулаторных подразделений медицинских организаций Калининграда и области.

Сейчас в мобильном прививочном пункте предлагается привиться на выбор тремя вакцинами: «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

Привиться можно в шести кабинетах, развернутых в холле дворца спорта.

В прививочном пункте организована работа волонтеров.

Как пояснила ведущий консультант департамента охраны здоровья регионального министерства здравоохранения Ирина Радкевич, нарастающим итогом за девять месяцев в регион поставлено более 330 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса.

- Вся вакцина распределяется в имеющиеся 33 прививочных пункта 25 медицинских организаций региона, а также выездным бригадам для работы в мобильных прививочных пунктах. Поэтому призываем население: приходите и прививайтесь, вакцины достаточно! – отметила Ирина Радкевич.

Минздравом России для Калининградской области определен план вакцинации более 490 тысяч человек – это 60 процентов взрослого населения. По данным регионального оперштаба, на 20 августа от коронавируса вакцинировались 273 101 человек, из них двукратно - 230 041 человек.

График работы мобильных пунктов иммунизации можно посмотреть здесь.