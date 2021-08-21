С 1 сентября в школах Калининградской области вводится специальное меню

Школьные столовые готовы к новому учебному году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября в школах Калининградской области будет действовать специализированное меню для детей, посещающих общеобразовательные организации с такими диагнозами, как непереносимость лактозы, сахарный диабет и заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

По словам министр образования Светланы Трусеневой, московский Институт отраслевого питания сформировал также для школ Калининградской области двухнедельное типовое меню при пятидневной и шестидневной учебной неделе.

Меню соответствует нормам нового СанПиН. В питание школьников включены продукты со сниженным содержанием насыщенных жиров, простых сахаров и поваренной соли.

В ведомстве напомнили, что с прошлого учебного года все 100% учащиеся 1-4 классов, а также льготная категория детей 5-11классов обеспечены бесплатным горячим питанием за счет средств федерального и областного бюджета.

- На эти цели в 2020 году из федерального бюджета выделено более 162 млн рублей, из областного бюджета свыше 116 млн рублей. В этом году общий объем средств составил более одного миллиарда рублей из бюджетов разных уровней, - сообщила Светлана Трусенева.