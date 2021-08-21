В Калининграде специалисты изучат историко-культурную ценность водонапорной башни Тапиау

Водонапорная башня Топиау построена в 1920 году. Фото: prussia39.ru

По информации Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области, в перечень объектов, обладающих признаками историко-культурной ценности, включена водонапорная башня Тапиау.

Год постройки башни – 1920-й. По данным службы госохраны ОКН, башня находится на улице Энгельса в Гвардейске. Другие источники указывают, что улица, на которой расположен изучаемый объект, носит имя друга и соратника Фридриха Энгельса – Карла Маркса.

По данным телеграм-канала «Прекрасное далеко», в срок до 15 декабря 2021 года эксперты должны дать оценку выявленным признакам историко-культурной ценности башни Тапиау.