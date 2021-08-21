В БФУ имени Канта завершилось зачисление на бюджетные места

В БФУ имени Канта на бюджетные места зачислено 2314 человек. Фото: БФУ им. И. Канта

17-19 августа в Балтийском федеральном университете были изданы последние приказы о зачислении на бюджетные места. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- На бакалавриат, специалитет, магистратуру, ординатуру и СПО поступили 2314 человек, - говорится в отчете. - 42% из них приехали из других регионов России и из-за рубежа. В числе зачисленных - 176 иностранных граждан из Латвии, Литвы, Белоруссии, Китая, Польши, Италии, Швеции, Эстонии и других стран.

Вот еще несколько важных цифр:

- 1337 человек зачислены на программы бакалавриата и специалитета на бюджет в рамках общего конкурса. 11 из них — победители и призеры всероссийских олимпиад школьников, 23 — с результатом в 100 баллов по одному или более предмету ЕГЭ, 159 — с суммой баллов 266 баллов и выше;

- 495 человек поступили на бюджет в магистратуру БФУ. До 42% увеличилась доля магистров, имеющих диплом другой образовательной организации;

- 43 человека поступили в ординатуру БФУ (65% из них были приняты в рамках договора о целевом обучении);

- 99 человек поступили в аспирантуру;

- 340 студентов будут обучаться по программам СПО на бесплатной основе;

- 620 студентов – зачислены на платной основе на все уровни подготовки.