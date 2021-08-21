В Калининградскую область поступила еще одна партия вакцины «Спутник V»

В регион поступило 13 200 дозкомплектов "Спутник V". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Калининградскую область поступила партия вакцины "Спутник V" в объеме - 13 200 дозкомплектов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

- Вакцину маршрутизируют в медицинские учреждения, - отметили в оперштабе.

По данным регионального правительства, за девять месяцев в регион поставлено более 330 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса.

Минздравом России для Калининградской области определен план вакцинации более 490 тысяч человек – это 60 процентов взрослого населения.

- На сегодняшний день он исполнен более чем наполовину, - подчеркнули в региональном правительстве.