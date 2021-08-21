Коронавирус в Калининграде: 178 заражений, 5 смертей

В Калининградской области подтверждено еще 5 смертей в результате заражения коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции (всего – 46 912 лабораторно подтвержденных заражений). Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19.
К сожалению, изменились данные по количеству летальных случаев в результате заражения COVID-19. По информации регионального министерства здравоохранения, подтверждено еще 5 смертей. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 646 летальных случаев.
Расписание мобильных прививочных пунктов, где вакцинируют по живой очереди, можно узнать здесь.