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Общество21 августа 2021 12:57

Коронавирус в Калининграде: 178 заражений, 5 смертей

В оперштабе сообщили последние данные о распространении коронавируса в регионе
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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В Калининградской области подтверждено еще 5 смертей в результате заражения коронавирусом.

В Калининградской области подтверждено еще 5 смертей в результате заражения коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции (всего – 46 912 лабораторно подтвержденных заражений). Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19.

К сожалению, изменились данные по количеству летальных случаев в результате заражения COVID-19. По информации регионального министерства здравоохранения, подтверждено еще 5 смертей. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 646 летальных случаев.

Расписание мобильных прививочных пунктов, где вакцинируют по живой очереди, можно узнать здесь.