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Общество21 августа 2021 13:35

В Калининграде ищут хозяев для брошенной черепахи

Горожанка, во двор которой подкинули пресмыкающееся, признается, что испытывает страх
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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Калининградка просит помочь ей пристроить гостью.

Калининградка просит помочь ей пристроить гостью.

Фото: СОЦСЕТИ

В Калининграде ищут хозяев для брошенной черепахи. Объявление размещено в группе «Помощь диким животным и птицам Калининград» в «ВКонтакте».

- Сегодня во двор подкинули черепаху, - написала Светлана. – Помогите, пожалуйста, пристроить ее куда-нибудь.

Горожанка призналась, что боится черепаху.

- Я ее боюсь, не знаю, что с ней делать, - написала перепуганная женщина и просит связаться с ней по номеру: + 7 9062 19 45 37.

Подписчики рекомендуют калининградке первым делом обеспечить непрошенную гостью емкостью с большим количеством воды.