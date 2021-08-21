Калининградка просит помочь ей пристроить гостью. Фото: СОЦСЕТИ

В Калининграде ищут хозяев для брошенной черепахи. Объявление размещено в группе «Помощь диким животным и птицам Калининград» в «ВКонтакте».

- Сегодня во двор подкинули черепаху, - написала Светлана. – Помогите, пожалуйста, пристроить ее куда-нибудь.

Горожанка призналась, что боится черепаху.

- Я ее боюсь, не знаю, что с ней делать, - написала перепуганная женщина и просит связаться с ней по номеру: + 7 9062 19 45 37.

Подписчики рекомендуют калининградке первым делом обеспечить непрошенную гостью емкостью с большим количеством воды.