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Общество21 августа 2021 13:51

В Калининграде в результате ДТП пострадал 8-летний ребенок

Водитель рассказал полицейским, что ребенок выбежал на проезжую часть «внезапно»
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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Водитель уверяет, что ребенок неожиданно и резко оказался на проезжей части.

Водитель уверяет, что ребенок неожиданно и резко оказался на проезжей части.

Фото: СОЦСЕТИ

В Калининграде на острове произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает региональная ГИБДД в «Инстаграм».

- По улице Карбышева в направлении улицы Генерала Павлова двигался автомобиль «Тойота» под управлением 57-летнего водителя, - рассказали детали случившегося в инспекции. – В районе дома №18 водитель не заметил и совершил наезд на 8-летнего пешехода. Со слов автомобилиста, ребенок внезапно выбежал со стороны тротуара.

Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения.