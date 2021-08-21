В Калининграде в результате ДТП пострадал 8-летний ребенок

Водитель уверяет, что ребенок неожиданно и резко оказался на проезжей части. Фото: СОЦСЕТИ

В Калининграде на острове произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает региональная ГИБДД в «Инстаграм».

- По улице Карбышева в направлении улицы Генерала Павлова двигался автомобиль «Тойота» под управлением 57-летнего водителя, - рассказали детали случившегося в инспекции. – В районе дома №18 водитель не заметил и совершил наезд на 8-летнего пешехода. Со слов автомобилиста, ребенок внезапно выбежал со стороны тротуара.

Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения.