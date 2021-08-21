39 неработающих и 18 школьников: кто в Калининграде заболел коронавирусом

Среди заболевших "лидируют": неработающие, пенсионеры и школьники.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в регионе зафиксировано 178 заболевших и подтверждено еще 5 летальных случаев в результате заражения коронавирусом.
В структуре заболеваний: в 142 случаях коронавирус протекает как ОРВИ, в 7 случаях заболевание осложнено пневмонией, 29 заразившихся переносят COVID-19 бессимптомно.
Среди заболевших:
- 39 неработающих.
- 36 пенсионеров;
- 18 школьников ;
- 15 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 12 работников промышленных предприятий;
- 11 медицинских работников;
- 10 работников транспортных предприятий, водителей;
- 7 работников образования;
- 7 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 воспитанников д/с;
- 3 работника с/х;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 студента ( БФУ; Технологический колледж Советск; БИИТ)
- 2 сотрудника банков;
- 1 сотрудник предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 1 сотрудник гостиницы.
Ранее оперштаб сообщал о количестве занятых в регионе койках для пациентов с ковидом и пневмониями.