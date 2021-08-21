39 неработающих и 18 школьников: кто в Калининграде заболел коронавирусом

Среди заболевших "лидируют": неработающие, пенсионеры и школьники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в регионе зафиксировано 178 заболевших и подтверждено еще 5 летальных случаев в результате заражения коронавирусом.

В структуре заболеваний: в 142 случаях коронавирус протекает как ОРВИ, в 7 случаях заболевание осложнено пневмонией, 29 заразившихся переносят COVID-19 бессимптомно.

Среди заболевших:

- 39 неработающих.

- 36 пенсионеров;

- 18 школьников ;

- 15 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 12 работников промышленных предприятий;

- 11 медицинских работников;

- 10 работников транспортных предприятий, водителей;

- 7 работников образования;

- 7 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 воспитанников д/с;

- 3 работника с/х;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 студента ( БФУ; Технологический колледж Советск; БИИТ)

- 2 сотрудника банков;

- 1 сотрудник предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 1 сотрудник гостиницы.

Ранее оперштаб сообщал о количестве занятых в регионе койках для пациентов с ковидом и пневмониями.