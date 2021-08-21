Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью подростка, выпавшего из окна многоэтажки в Калининграде

Следователи СК выясняют причины случившегося на улице Горького в Калининграде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью подростка, выпавшего из окна многоэтажки на улице Горького Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- По поручению прокурора Калининградской области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в органах системы профилактики в связи с гибелью несовершеннолетний, выпавшей из окна многоквартирного дома, - заявили в прокуратуре.

В пятницу, 20 августа в 20:29 в ОМВД по Ленинградскому района Калининграда поступило сообщение о том, что из окна верхнего этажа дома 168 «А» по ул. Горького выпала несовершеннолетняя, 2006 года рождения. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Калининграда Роман Васильев, которым скоординированы действия следственно-оперативной группы.

- По факту смерти несовершеннолетней следственным отделом по Ленинградскому району Калининграда СУ СК России по Калининградской области проводится доследственная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле Романа Васильева, - отметили в прокуратуре.