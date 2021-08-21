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Общество21 августа 2021 18:18

Соцсети: В Калининграде подросток попал под электричку

Очевидцы сообщают, что машинист долго сигналил
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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Очевидцы сообщают, что подросток жив, ему оказывают помощь.

Очевидцы сообщают, что подросток жив, ему оказывают помощь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 21 августа электричка, следующая из Калининграда в Светлогорск, сбила ребенка.

- Только что на Сельме электропоезд до Светлогорска сбил ребенка. Откачивают. Вроде жив. Подробности уточняются. Не выпускают. Сидим, ждем, - об этом сообщили в группе «Янтарный ДЛБ» в «ВКонтакте» один из пассажиров электрички.

В комментариях подписчик группы признался, что слышал, как машинист долго сигналил перед столкновением.

- Живой, ноги подробило только, работаем недалеко от этого места, долго ж ему машинист сигналил, - написал Андрей.

Позже тот же Андрей написал в обсуждении, что попавшему под электричку – 17 лет.