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Общество21 августа 2021 18:52

В Калининграде в сентябре откроется новый бассейн

Конкретную дату презентации спортивного объекта анонсировал губернатор Антон Алиханов
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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Бассейн в Южном парке откроется 8 сентября.

Бассейн в Южном парке откроется 8 сентября.

Фото: Клопс.Ru

Бассейн в Южном парке власти планируют открыть 8 сентября. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Инстаграм.

- Закончили бассейн в парке Южный. Запуск 8 сентября, - сообщил глава региона.

Спорткомплекс в Южном парке строят с лета 2019 года. Он включает в себя 50-метровый бассейн олимпийского класса и трибуны на 500 мест, зал для стрельбы, фехтования, хореографической и общефизической подготовки, малый бассейн.

Планируется, что это спортивный объект будет использоваться не только для спортивной подготовки и оздоровления населения, но и для организации соревнований, тренировок уровня национальной сборной.