В Калининграде в сентябре откроется новый бассейн

Бассейн в Южном парке откроется 8 сентября. Фото: Клопс.Ru

Бассейн в Южном парке власти планируют открыть 8 сентября. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в Инстаграм.

- Закончили бассейн в парке Южный. Запуск 8 сентября, - сообщил глава региона.

Спорткомплекс в Южном парке строят с лета 2019 года. Он включает в себя 50-метровый бассейн олимпийского класса и трибуны на 500 мест, зал для стрельбы, фехтования, хореографической и общефизической подготовки, малый бассейн.

Планируется, что это спортивный объект будет использоваться не только для спортивной подготовки и оздоровления населения, но и для организации соревнований, тренировок уровня национальной сборной.