38 пожарных тушили мэрию Калининграда

Сигнал о том, что в здании мэрии Калининграда не все в порядке, поступил на пульт дежурного в субботу в 14:26. Сообщалось о задымлении в подвальном помещении. На место ЧП немедленно вдвинулись пожарные расчеты.

- В подвальном помещении шестиэтажного кирпичного здания выгорел электрощит на площади 2 квадратных метра, - сообщили позже в пресс-службе Главного управления МЧС по Калининградской области. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

В пресс-службе добавили, что для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты четырех пожарно-спасательных частей в составе 38 человек и 6 единиц техники.