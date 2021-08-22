Калининградцы заметили в небе гигантский гриб

. Фото: Руслан Хисамов

Причуды атмосферы продолжают удивлять калининградцев. Недавно в небе можно было наблюдать "лицо Бога", а накануне над полями вырос гигантский гриб. Фотографию на своей странице в Фейсбуке разместил руководитель поисковой организации "Совесть" Руслан Хисамов.

- Что это? - испуганно спросил кто-то из подписчиков.

- Всего лишь облако.

Напомним, ранее калининградка Адриана Романова, гуляя в окрестностях поселка Лесное Неманского района, сделала впечатляющий снимок. В огромной дождевой туче вдруг появилось «окно», сквозь которое на землю упали лучи солнца.

- Это «окно» довольно долго не закрывалось и не менялось почти, минут 8. Туча смещалась на северо-восток, а просвет все оставался, - рассказала Адриана.

Атмосферное явление получило в простонародье название "лицо Бога".