За сутки коронавирусом заболели 180 калининградцев

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 180 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом, как сообщили в федеральном оперативном штабе, более 150 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Всего в России за последние сутки было выявлено 20 564 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1555 (7,6%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 747 087 заболевших в 85 регионах.

Кроме того, за сутки зафиксировано 762 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 176 044 человека.